Венгер – о трансфере Санчеса: "Не понимаю тех, кто уходит из "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер уверен в том, что клуб поступил правильно, решившись отпустить нападающего Алексиса Санчеса.

Ранее сообщалось, что форвард близок к переходу в "Манчестер Юнайтед". В свою очередь, полузащитник "МЮ" Генрих Мхитарян должен пополнить состав "канониров".

– Я не понимаю тех, кто уходит из "Арсенала", но за 30 лет трансферной деятельности узнаешь многое. Наверное, это последний контракт Санчеса на высоком уровне, – приводит Goal.com слова Венгера. – Мы сделали все, чтобы удержать его. Даже "Манчестер Сити" перестал бороться за его переход, что говорит о том, что у нас не было шансов. Увидим, правильно ли мы поступили.

Напомним, что Санчес в 2014 году присоединился к "Арсеналу" и с тех пор на клубном уровне сыграл 166 поединков, забил 80 мячей и 46 раз ассистировал партнерам. Мхитарян с 2016 года играет в Англии, на его счету 13 голов и 11 голевых передач в составе "МЮ".