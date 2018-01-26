Венгер - о пропуске Санчесом допинг-теста: "Это наша ошибка"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отметил, что бывший нападающий "канониров" Алексис Санчес, перешедший в "Манчестер Юнайтед", не успел пройти допинг-тест из-за подготовки к переезду в Манчестер. Специалист также добавил, что его клубу нечего скрывать перед допинг-контролем.

– В понедельник у Алексиса Санчеса было много дел, ему было нужно подготовить документы и переехать, – цитирует BBC Санчеса. – Был ли он еще нашим игроком или нет? Я не знаю. Это просто был не подходящий день для тестов. Честно говоря, с организационной точки зрения это наша ошибка, потому что он официально еще не перешел. Я не знаю, что на самом деле произошло.

Но я спокоен, потому что нам нечего скрывать, мы всегда стараемся сотрудничать с допинг-контролем. Сам Санчес не собирался ничего скрывать, как и мы.