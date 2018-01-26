16:55 | Футбол — Англия

Венгер - о пропуске Санчесом допинг-теста: "Это наша ошибка"

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Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отметил, что бывший нападающий "канониров" Алексис Санчес, перешедший в "Манчестер Юнайтед", не успел пройти допинг-тест из-за подготовки к переезду в Манчестер. Специалист также добавил, что его клубу нечего скрывать перед допинг-контролем.

– В понедельник у Алексиса Санчеса было много дел, ему было нужно подготовить документы и переехать, – цитирует BBC Санчеса. – Был ли он еще нашим игроком или нет? Я не знаю. Это просто был не подходящий день для тестов. Честно говоря, с организационной точки зрения это наша ошибка, потому что он официально еще не перешел. Я не знаю, что на самом деле произошло.

Но я спокоен, потому что нам нечего скрывать, мы всегда стараемся сотрудничать с допинг-контролем. Сам Санчес не собирался ничего скрывать, как и мы.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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М1967

Ау, где вездесущая и всёзнающая агнглийская пресса?

20:28

shpasic

ох, у него же было много дел!))

17:11

Serenky25

А вот по..ю. Дисквалифицировать на основе подозрений и все!

17:01

Al Rains

Думал скажут Усманов виноват...хотя ещё не вечер))

17:00