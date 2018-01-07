22:17 | Футбол — Англия

Венгер – о поражении от "Ноттингем Форест": "Слишком просто было бы списать все на выбор состава"


Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после поражения от "Ноттингем Форест" (2:4) в матче 1/32 финала Кубка Англии отметил, что его команда сыграла недостаточно хорошо. Он также добавил, что слишком просто было бы объяснить поражение выбором состава.

 
Главный тренер &quot;Арсенала&quot; Арсен ВЕНГЕР."Ноттингем Форест" в меньшинстве выбил "Арсенал" из Кубка Англии

– Неудачный матч, мы очень расстроены из-за результата. Нам противостоял очень хороший соперник, они опасно действовали в атаке, – приводит BBC слова Венгера. – Мы играли недостаточно хорошо.

Такой состав был выбран из-за того, что в среду у нас очередная игра. После поражений всегда задают вопросы о составе. У нас была достаточно опытная команда – 8 или 9 футболистов играли за сборные. Слишком просто все списать на выбор состава.

Такие команды, как "Ноттингем Форест", сложно обыграть. В таких матчах нельзя допускать те ошибки, которые мы позволяли себе в обороне.

Я не видел второй пенальти. Уже сказал об арбитрах все, что должен был сказать.

Напомним, Венгер дисквалифицирован на три встречи чемпионата Англии за критику судей.

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