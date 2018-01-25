Венгер – о Монреале: "Мне нравятся тихие лидеры – они мало говорят, но много работают"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер похвалил защитника Начо Монреаля. Специалист назвал испанца настоящим лидером команды.

– Я отдаю ему должное, но, судя по всему, люди меньше интересуются им, потому что он не является кандидатом в сборную Англии, не делает громких заявлений или не так активен в соцсетях, – цитирует пресс-служба "Арсенала" Венгера. – Но мне нравятся тихие лидеры – они мало говорят, но много работают.

В этом сезоне Монреаль провел за "Арсенал" 23 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.