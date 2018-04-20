Венгер не собирается завершать карьеру после ухода из "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер не намерен завершать карьеру после этого сезона, сообщает Goal. Французский специалист планирует продолжить работу в одном из клубов летом. Возможно, он станет спортивным директором "ПСЖ" или возглавит одну из сборных.

Французский специалист, который возглавлял "канониров" с 1996 года, покинет команду после этого сезона.