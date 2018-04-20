22:11 20 апреля | Футбол — Англия

Венгер не собирается завершать карьеру после ухода из "Арсенала"

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Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер не намерен завершать карьеру после этого сезона, сообщает Goal. Французский специалист планирует продолжить работу в одном из клубов летом. Возможно, он станет спортивным директором "ПСЖ" или возглавит одну из сборных.

Французский специалист, который возглавлял "канониров" с 1996 года, покинет команду после этого сезона.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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приморец1988

Мне тоже кажется в ПСЖ пойдет. За победой в ЛЧ

00:36

Фуля

А он так хотел купить Головина.

23:48 20 апреля

Blind.Piew

Вижу только четыре варианта: 1) если Зидан не выиграет Лигу Чемпионов и Дешам не выиграет Кубок Мира, то Зидана сменит Венгер, а Дешама сменит Зидан; 2) если Зидан выиграет Лигу Чемпионов и Дешам не выиграет Кубок Мира, то Дешама сменит Венгер; 3) если Зидан не выиграет Лигу Чемпионов и Дешам выиграет Кубок Мира, то Зидана сменит Венгер; 4) если Зидан выиграет Лигу Чемпионов и Дешам выиграет Кубок Мира, то Венгер сменит Эмери в ПСЖ.

23:15 20 апреля

баламошка

Неугомонная бабуська.

22:45 20 апреля

Albertozi

Арсен,сборная России нуждаетса именно в тебе!

22:39 20 апреля

bvb1987

гоу в синит)

22:21 20 апреля

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