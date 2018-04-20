Венгер не собирается завершать карьеру после ухода из "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер не намерен завершать карьеру после этого сезона, сообщает Goal. Французский специалист планирует продолжить работу в одном из клубов летом. Возможно, он станет спортивным директором "ПСЖ" или возглавит одну из сборных.
Французский специалист, который возглавлял "канониров" с 1996 года, покинет команду после этого сезона.
приморец1988
Мне тоже кажется в ПСЖ пойдет. За победой в ЛЧ
00:36
Фуля
А он так хотел купить Головина.
23:48 20 апреля
Blind.Piew
Вижу только четыре варианта: 1) если Зидан не выиграет Лигу Чемпионов и Дешам не выиграет Кубок Мира, то Зидана сменит Венгер, а Дешама сменит Зидан; 2) если Зидан выиграет Лигу Чемпионов и Дешам не выиграет Кубок Мира, то Дешама сменит Венгер; 3) если Зидан не выиграет Лигу Чемпионов и Дешам выиграет Кубок Мира, то Зидана сменит Венгер; 4) если Зидан выиграет Лигу Чемпионов и Дешам выиграет Кубок Мира, то Венгер сменит Эмери в ПСЖ.
23:15 20 апреля
баламошка
Неугомонная бабуська.
22:45 20 апреля
Albertozi
Арсен,сборная России нуждаетса именно в тебе!
22:39 20 апреля
bvb1987
гоу в синит)
22:21 20 апреля