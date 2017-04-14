Венгер не подтвердил, что "Арсенал" предложил Санчесу зарплату 300 тысяч фунтов в неделю

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер не подтвердил информацию о том, что клуб предложил нападающему Алексису Санчесу контракт, по которому он будет зарабатывать 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю. По его словам, в первую очередь лондонцы должны оценить свои финансовые возможности.

– Не могу подтвердить информацию, что "Арсенал" сделал Санчесу подобное предложение, – приводит Mirror слова Венгера. – Руководство клуба поступит так, как делало это и раньше. Но сначала нам нужно оценить наши финансовые возможности.

Действующее соглашение Санчаса рассчитано до лета 2018 года. По условиям контракта чилиец зарабатывает 130 тысяч фунтов в неделю.

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