13:42 | Футбол — Англия

Венгер не намерен летом уходить из "Арсенала"

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Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер не собирается летом покидать свой пост, утверждает The Times. Специалист считает себя лучшей кандидатурой на пост тренера лондонцев и не хочет уходить в отставку.

68-летний француз рассчитывает доработать до конца свой контракт, который истекает летом 2019 года. Он заявил тренерам команды, что будет сопротивляться любым попыткам заставить его уволиться.

"Арсенал" идет на 6-м месте в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на 33 очка. Венгер руководит клубом на протяжении 22 лет.

Венгеру пора уходить. Да, опять

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Manted

да и правильно,преврати клуб в середника,а потом уходи)

15:16

Ботаникум

Кто бы сомневался: Венгерец желает выйти из "Асренала" ВПЕРЁД НОГАМИ и... сразу в Мавзолей!!!

15:00

tryam

пожелаем арсеналу занять 7 место чтобы этот старикан ушел на пенсию

14:11

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