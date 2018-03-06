Венгер не намерен летом уходить из "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер не собирается летом покидать свой пост, утверждает The Times. Специалист считает себя лучшей кандидатурой на пост тренера лондонцев и не хочет уходить в отставку.

68-летний француз рассчитывает доработать до конца свой контракт, который истекает летом 2019 года. Он заявил тренерам команды, что будет сопротивляться любым попыткам заставить его уволиться.

"Арсенал" идет на 6-м месте в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на 33 очка. Венгер руководит клубом на протяжении 22 лет.

Венгеру пора уходить. Да, опять