Венгер не будет наказан за критику судей после матча с "Манчестер Сити"

Руководство Футбольной ассоциации Англии не станет наказывать главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера по итогам 11-го тура премьер-лиги против "Манчестер Сити" (1:3), сообщает Sky Sports. После поражения от лидера турнира французский специалист заявил, что судьи ошибочно засчитали второй и третий мячи в ворота его команды.

Также он говорил о снижении уровня работы английских арбитров за последние годы.

Напомним, после 11 туров "Манчестер Сити" возглавляет турнирную таблицу, набрав 31 очко. Отрыв от идущего вторым"Манчестер Юнайтед" составляет 8 баллов. У "Арсенала" 19 очков.

"Арсенал" проиграл, но Венгер обвинит в поражении судей. Не сомневайтесь