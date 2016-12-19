19:24 | ФУТБОЛ — Англия

Венгер не будет наказан за критику судей после матча с "Манчестер Сити"

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Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер не будет наказан Футбольной ассоциацией Англии за свои высказывания после проигранного матча 17-го тура премьер-лиги против "Манчестер Сити" (1:2), сообщает Sky Sports. Организация не будет возбуждать дело против французского специалиста.

После игры Венгер заявил, что "судей защищают слишком сильно, как львов в зоопарке", а также отметил, что оба гола "Ман Сити" были забиты из офсайда. "Арсенал" опустился на четвертое место в турнирной таблице, "горожане" поднялись на вторую строчку.

Арсен Венгер: "Ман Сити" забил два гола из офсайда" // 
Арсен Венгер: "Судей защищают как львов в зоопарке"

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