Венгер назвал условия, при которых Уилшир останется в "Арсенале"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер сказал, что в ближайшее время поговорит с полузащитником Джеком Уилширом о продлении контракта, который рассчитан до конца сезона-2017/18. Ранее хавбек допустил, что может покинуть стан "канониров" в зимнее трансферное окно.

– Мы с ним сядем и все обсудим, – цитирует Sky Sports Венгера. – Уверен, что если он договорится о финансовых условиях (с руководством клуба. - Прим. "СЭ"), то останется в команде.

Напомним, Уилшир выступает за "Арсенал" с 2008 года. В этом сезоне он провел во всех клубных турнирах 16 матчей, забив 1 мяч и отдав 2 результативные передачи.