Венгер назвал очередную операцию Касорлы катастрофой

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер расстроен, что полузащитнику Санти Касорле потребуется провести еще одну операцию. Напомним, что у испанца проблемы с сухожилиями и он не выходил на поле в официальных встречах с октября прошлого года.

– Это настоящая катастрофа, – цитирует Goal Венгера. – Худшая новость для меня. Мне очень жаль его, ведь все мы его очень любим. Он каждый день приходит на тренировку с улыбкой, он очень сильно любит футбол. Санти бы очень помог нашей команде сейчас, для него это большой удар. Надеюсь, что он сможет вернуться в строй, как и планировалось, в январе.