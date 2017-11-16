Венгер надеется на возвращение Касорлы в январе

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер на пресс-конференции перед матчем 12-го тура чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" заявил, что рассчитывает на возвращение полузащитника Санти Касорлы в 2018 году. На поле 32-летний футболист не появлялся более года.

– Это самая тяжелая травма, которую я когда-либо встречал, – цитирует Daily Mail Венгера. – Все началось с боли в ахилле, а дальше становилось все хуже и хуже. Я знаю, насколько Касорла любит играть в футбол, и мне действительно жаль, что с ним это произошло. Месяц назад, когда я видел его последний раз, я сказал ему, чтобы он готовился так хорошо, как только мог, для того чтобы вернуться на поле. Надеюсь, он восстановится к январю.

Испанец перешел в "Арсенал" в 2012 году из "Малаги". Его контракт с клубом истекает в июне 2018-го.

"Ахиллесова пята" Санти Касорлы. Трагедия двукратного чемпиона Европы