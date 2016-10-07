Венгер может покинуть "Арсенал" в конце сезона?

Исполнительный директор "Арсенала" Иван Газидис намекнул на то, что главный тренер команды Арсен Венгер после этого сезона покинет клуб. Ранее и сам специалист, чей контракт истекает летом 2017 года, намекал на то, что не будет торопиться при принятии решения о своем будущем.

– "Арсенал" – это не Арсен Венгер, – цитирует Mirror Online Газидиса. – Это не одно и то же. – Изначально всем было ясно, и мы всегда говорили об этом: решение о дальнейшем сотрудничестве будем принимать вместе. Обе стороны должны одинаково смотреть на сложившуюся ситуацию. Безусловно, с футбольной точки зрения Венгер преобразовал наш клуб.