Венгер может покинуть "Арсенал" до окончания контракта

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер не исключает, что может покинуть команду до окончания контракта. 68-летний французский специалист заявил, этот вопрос будет обсуждаться с руководством клуба по окончании сезона.

– В конце каждого сезона мы смотрим на таблицу, где находится "Арсенал", – цитирует Telegraph Венгера. – Точно также, иногда вы говорите что-то, а люди потом переворачивают это так, как хотят слышать. Вот что я сказал – у меня есть двухлетний контракт, я буду стараться отработать его полностью, но мы всегда можем сесть за стол переговоров и посмотреть, что происходит с клубом. Так что это довольно просто.

Контракт Венгера с "Арсеналом" рассчитан до 2019 года. После 11 туров лондонская команда с 19 очками находится на шестом месте в чемпионате Англии.