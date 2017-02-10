09:34 | ФУТБОЛ — Англия

Венгер может отказаться от нового контракта с "Арсеналом"

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Руководство "Арсенала" обеспокоено возможным завершением карьеры Арсена Венгера по окончании сезона, сообщает The Telegraph. Французский специалист по-прежнему не определился по поводу нового контракта с командой и, как отмечается, поражения от "Уотфорда" (1:2) и "Челси" (1:3) только усугубили ситуацию.

До двух поражений кряду тренер готов был подписать соглашение на два года и 18 миллионов евро. Теперь специалист будет ждать конца сезона, и только по итогам занятого в чемпионате места он даст свой ответ. В качестве возможных преемников Венгера называются Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Томас Тухель ("Боруссия" Дортмунд), Леонарду Жардим ("Монако"). Француз возглавил "Арсенал" еще в 1996 году и с тех пор выиграл с лондонским клубом 15 трофеев, из которых три – в чемпионате Англии.

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