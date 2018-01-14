"Вау! Что за игра! Газ до отказа!" Эмоциональная речь Клоппа после победы над "Ман Сити"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп эмоционально прокомментировал победу над "Манчестер Сити" в матче чемпионата Англии (4:3). Поражение стало для "Ман Сити" первым в сезоне премьер-лиги, до этого они выиграли 20 поединков и два свели вничью.

- Можно рассматривать матч как тренер или как футбольный фанат, я предпочитаю делать это так: "Вау! Что за игра! Две команды, газ до отказа!" - цитирует BBC Клоппа. - Это был исторический матч, о котором мы будем рассказывать через 20 лет, потому что "Сити", похоже, больше не проиграет в этом году.

Мы играли, не знаю на каком уровне, и устроили им настоящий ад. Я не боялся в концовке, не думал, что мы можем пропустить четвертый. Я давно знаю наших ребят.

Кто-то будет говорить о защите, о том, что не было игры на ноль, но пусть он взорвет мои ботинки!