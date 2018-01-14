21:40 14 января | Футбол — Англия

"Вау! Что за игра! Газ до отказа!" Эмоциональная речь Клоппа после победы над "Ман Сити"

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Главный тренер "Ливерпуля"  Юрген Клопп эмоционально прокомментировал победу над "Манчестер Сити" в матче чемпионата Англии (4:3). Поражение стало для "Ман Сити" первым в сезоне премьер-лиги, до этого они выиграли 20 поединков и два свели вничью.

 
Сегодня. Ливерпуль. &quot;Ливерпуль&quot; - &quot;Манчестер Сити&quot; - 4:3. &quot;Красные&quot; нанесли &quot;горожанам&quot; первое поражение в сезоне.Цареубийство. "Ливерпуль" победил "неуязвимый" "Сити"

- Можно рассматривать матч как тренер или как футбольный фанат, я предпочитаю делать это так: "Вау! Что за игра! Две команды, газ до отказа!" - цитирует BBC Клоппа. - Это был исторический матч, о котором мы будем рассказывать через 20 лет, потому что "Сити", похоже, больше не проиграет в этом году. 

Мы играли, не знаю на каком уровне, и устроили им настоящий ад. Я не боялся в концовке, не думал, что мы можем пропустить четвертый. Я давно знаю наших ребят. 

Кто-то будет говорить о защите, о том, что не было игры на ноль, но пусть он взорвет мои ботинки!

Ливерпуль - Манчестер Сити

 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Millwall82

Пепку наконец-то нагнули

04:20

inspire

конечно боялся ))) ... но после таких матчей в этом не признаются )))

22:44 14 января

wilde

Врет что не боялся)))) Боялся)) секунд за 20 до свистка судьи, да, уже не боялся, но сразу после того, как счет стал 4-3, показали его, Клоппа, застывшие испуганные глаза)))

21:52 14 января