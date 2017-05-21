Василевски покинет "Лестер" в конце сезона

"Лестер" не стал продлевать контракт с защитником Марцином Василевски и польский футболист покинет клуб в конце этого сезона, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 36-летним футболистом рассчитано до июня 2017 года, за "Лестер" он выступал с 2013 года.

– Мы получили удовольствие от работы с Василевски в последние годы, – сказал тренер "Лестера" Крейг Шекспир. – Влияние, которое он имел, и вклад, который внес в успехи клуба, выходят за рамки того, что люди видят на поле во время матчей. Он один из лучших профессионалов, с которыми мне довелось работать.

В составе "Лис" Василевски выиграл чемпионат Англии в прошлом сезоне, всего провел за клуб 77 матчей, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи.