18:07 | ФУТБОЛ — Англия

Варди присоединился к акции протеста и надел свою маску

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Нападающий "Лестера" Джейми Варди решил присоединиться к акции протеста болельщиков клуба. Поклонники действующего чемпиона Англии во время матча 18-го тура чемпионата Англии против "Эвертона" надели маски с лицом Варди в знак протеста против его дисквалификации. 29-летний форвард получил прямую красную карточку в игре против "Суонси" (2:2) и был дисквалифицирован Футбольной ассоциацией (FA) на три игры. Лучший бомбардир прошлого сезона премьер-лиги присоединился к болельщикам клуба и также перед началом встречи одел маску со своим лицом.

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