Варди присоединился к акции протеста и надел свою маску

Нападающий "Лестера" Джейми Варди решил присоединиться к акции протеста болельщиков клуба. Поклонники действующего чемпиона Англии во время матча 18-го тура чемпионата Англии против "Эвертона" надели маски с лицом Варди в знак протеста против его дисквалификации. 29-летний форвард получил прямую красную карточку в игре против "Суонси" (2:2) и был дисквалифицирован Футбольной ассоциацией (FA) на три игры. Лучший бомбардир прошлого сезона премьер-лиги присоединился к болельщикам клуба и также перед началом встречи одел маску со своим лицом.

Fuchs and Huth aren't joining in the Vardy mask fun



Bah humbug!https://t.co/pHUho64o4l pic.twitter.com/uBYgS3jTTX – Match of the Day (@BBCMOTD) 26 декабря 2016 г.