Варди построит вокруг своего дома забор для защиты от лис

Нападающий "Лестера" Джейми Варди возведет вокруг своего сельского дома высокий сплошной забор для защиты от диких лис. Как сообщает Daily Star, семья Варди увлеклась фермерством, для этого 30-летний футболист в октябре прошлого года приобрел дом в 50 километрах от Лестера за 2,5 миллиона фунтов стерлингов. В доме с большой территорией Варди с женой разводят кур, выращивают фрукты и овощи. Однако в последнее время на территорию стали проникать лисы, которые поедают кур. С целью защиты птиц Варди и выстроит забор.

Также источник отмечает, что в хозяйстве футболиста появились свиньи – мини-пиги.