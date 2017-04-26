15:45 | ФУТБОЛ — Англия

Варди построит вокруг своего дома забор для защиты от лис

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Нападающий "Лестера" Джейми Варди возведет вокруг своего сельского дома высокий сплошной забор для защиты от диких лис. Как сообщает Daily Star, семья Варди увлеклась фермерством, для этого 30-летний футболист в октябре прошлого года приобрел дом в 50 километрах от Лестера за 2,5 миллиона фунтов стерлингов. В доме с большой территорией Варди с женой разводят кур, выращивают фрукты и овощи. Однако в последнее время на территорию стали проникать лисы, которые поедают кур. С целью защиты птиц Варди и выстроит забор.

Также источник отмечает, что в хозяйстве футболиста появились свиньи – мини-пиги.

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