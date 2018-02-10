Варди первым в истории за один сезон забил "Манчестер Сити", "МЮ", "Арсеналу", "Челси", "Ливерпулю" и "Тоттенхэму"

Нападающий "Лестера" Джейми Варди, отметившийся единственным голом своей команды в матче 27-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" (1:5), установил рекорд, сообщает Opta. Форвард "лис" стал первым футболистом в истории. которому в одном сезоне удалось забить "Арсеналу" (дубль), "Челси", "Ливерпулю", "Тоттенхэму", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

В этом сезоне Варди во всех турнирах на клубном уровне провел 29 матчей, забив в них 14 мячей.