Варди первым в истории за один сезон забил "Манчестер Сити", "МЮ", "Арсеналу", "Челси", "Ливерпулю" и "Тоттенхэму"

Нападающий "Лестера" Джейми Варди, отметившийся единственным голом своей команды в матче 27-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" (1:5), установил рекорд, сообщает Opta. Форвард "лис" стал первым футболистом в истории. которому в одном сезоне удалось забить "Арсеналу" (дубль), "Челси", "Ливерпулю", "Тоттенхэму", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".
В этом сезоне Варди во всех турнирах на клубном уровне провел 29 матчей, забив в них 14 мячей.
6 - Jamie Vardy is the first player to ever score against each of Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Man Utd and Spurs in the same @premierleague season. Hero. pic.twitter.com/ztjEJtoTrz– OptaJoe (@OptaJoe) 10 февраля 2018 г.