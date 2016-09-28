Варди перед играми пьет портвейн, энергетики и кофе

Нападающий "Лестера" Джейми Варди в автобиографии раскрыл ритуал, который он проводит перед каждым матчем, начиная с 2015 года. Daily Mail приводит отрывок из книги Варди, в котором он пишет, что накануне матча пьет портвейн, смотря телевизор. Это якобы помогает ему расслабиться и крепче спать. В день игры 29-летний форвард выпивает три банки энергетического напитка и двойной эспрессо. По его словам, эти действия он производит уже на уровне суеверия перед каждой игрой.