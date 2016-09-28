23:17 28 сентября | ФУТБОЛ — Англия

Варди перед играми пьет портвейн, энергетики и кофе

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Нападающий "Лестера" Джейми Варди в автобиографии раскрыл ритуал, который он проводит перед каждым матчем, начиная с 2015 года. Daily Mail приводит отрывок из книги Варди, в котором он пишет, что накануне матча пьет портвейн, смотря телевизор. Это якобы помогает ему расслабиться и крепче спать. В день игры 29-летний форвард выпивает три банки энергетического напитка и двойной эспрессо. По его словам, эти действия он производит уже на уровне суеверия перед каждой игрой.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

А дура Кокошка шампунь пьёт. А надо было пить портвейн!

23:23 28 сентября

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