Варди, Бентеке и Боаки могут перейти в "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте хочет усилить линию атаки предстоящей зимой. Как сообщает Marca, наставник не очень доволен бельгийцем Миши Батшуайи и хочет найти другого форварда в пару Альваро Морате.

По данным источника, в сферу интересов "Челси" попал нападающий "Лестера" Джейми Варди, Кристиан Бентеке из "Кристал Пэлас" и Ричмонд Боаки из "Црвены Звезды".