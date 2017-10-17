Варди, Бентеке и Боаки могут перейти в "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте хочет усилить линию атаки предстоящей зимой. Как сообщает Marca, наставник не очень доволен бельгийцем Миши Батшуайи и хочет найти другого форварда в пару Альваро Морате.
По данным источника, в сферу интересов "Челси" попал нападающий "Лестера" Джейми Варди, Кристиан Бентеке из "Кристал Пэлас" и Ричмонд Боаки из "Црвены Звезды".
- Челси
- Кристал Пэлас
- Црвена Звезда (Футбол)
- Лестер
- Антонио Конте
- Альваро Мората
- Джейми Варди
- Кристиан Бентеке
- Миши Батшуайи
- Ричмонд Боаки