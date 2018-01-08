ВАР будет использоваться на матче "Челси" - "Арсенал"

Система видеопомощи арбитрам (ВАР) будет использоваться на матче 1/2 финала Кубка лиги между "Арсеналом" и "Челси", сообщает BBC. Игра состоится 24 января и начнется в 23.00 по московскому времени.

Также планируется использование ВАР в финальном матче, а вот второй полуфинал между "Манчестер Сити" и "Бристолем" обойдется без нее.

Напомним, впервые в официальном матче в Великобритании ВАР была использована в товарищеском матче между сборными Англии и Германии (0:0) в ноябре 2017 года, хотя тогда судья не обращался к видео.