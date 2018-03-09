Ваньяма признан автором лучшего гола февраля в АПЛ

Мяч полузащитника "Тоттенхэма" Виктора Ваньямы в ворота "Ливерпуля" (2:2) признан лучшим голом февраля в АПЛ. 26-летний кениец отличился на 80-й минуте, добыв для команды ничью в матче 26-го тура. Игрок признался, что данный забитый мяч стал одним из лучших в его карьере.

Гол в ворота "Ливерпуля" стал для Ваньямы первым и пока единственным в 15 матчах нынешнего сезона за "Тоттенхэм".