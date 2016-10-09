Вандерлей Лушембургу: "Гвардьола больше маркетолог, чем тренер"

Бывший главный тренер "Реала" Вандерлей Лушембургу считает, что талант наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардьолы переоценен. По его мнению, этот специалист выигрывал титулы со своими клубами за счет более качественного подбора игроков.

– Гвардьола выиграл титулы с "Барселоной", да, – цитирует A Bola Лушембургу. – Но и Луис Энрике их выигрывал. Гвардьола отправился в "Баварию", которая была прекрасно готова, с которой выиграл чемпионат, но не смог взять Лигу чемпионов. Чтобы доказать, что он лучший, Гвардьола должен выиграть все с "Манчестер Сити". Но мне кажется, что в нем больше маркетолога, чем тренера.