Ван Дейк решил выступать без фамилии на футболке "Ливерпуля" из-за конфликта с отцом

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк принял решение выступать за новый клуб не с фамилией, а с именем на спине. Как сообщает Mirror, 26-летний голландец имеет непростые отношения с отцом.

Отмечается, что отец футболиста бросил мать с тремя детьми и не участвовал в воспитании. В связи с этим ван Дейк решил, что его папа не заслужил того, чтобы на майке игрока была нанесена фамилия.

Напомним, защитник перешел в "Ливерпуль" из "Саутгемптона". По данным СМИ, он стал самым дорогим игроком обороны в истории – "Ливерпуль" заплатил за него 75 миллионов фунтов (84,5 миллиона евро).