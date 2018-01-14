Ван Дейк решил выступать без фамилии на футболке "Ливерпуля" из-за конфликта с отцом

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк принял решение выступать за новый клуб не с фамилией, а с именем на спине. Как сообщает Mirror, 26-летний голландец имеет непростые отношения с отцом.
Отмечается, что отец футболиста бросил мать с тремя детьми и не участвовал в воспитании. В связи с этим ван Дейк решил, что его папа не заслужил того, чтобы на майке игрока была нанесена фамилия.
Напомним, защитник перешел в "Ливерпуль" из "Саутгемптона". По данным СМИ, он стал самым дорогим игроком обороны в истории – "Ливерпуль" заплатил за него 75 миллионов фунтов (84,5 миллиона евро).
Комс
У Мемфиса Депая идею позаимствовал?
15:49
Семь ветров
"Это место для вашей рекламы свободно" (с)
15:03
Джин_SM(v3)
А как до этого, с фамилией выступал?Или это в толерантной Британии только решился?
13:52