Ван Дейк пропустит матч против "Манчестер Сити" из-за травмы

Новичок "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк не сможет сыграть против "Манчестер Сити" в матче 23-го тура чемпионата Англии из-за травмы подколенного сухожилия, сообщает Daily Mail. По информации издания, в составе "красных" 26-летнего центрального защитника заменит Деян Ловрен.

Напомним, ван Дейк перешел в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" этой зимой. Сумма трансфера составила 84,5 миллиона евро, а его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года. В составе мерсисайдцев защитник принял участие в одном матче - в 1/32 финала Кубка Англии "Ливерпуль" благодаря его голу обыграл "Эвертон" (2:1).

Матч "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" состоится сегодня, 14 января. Начало игры - 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.