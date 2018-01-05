Ван Дейк отказался наносить свою фамилию на форму "Ливерпуля"

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк отказался наносить свою фамилию на форму команды, сообщает Irish Mirror. Он впервые вышел на поле за мерсисайдцев в матче 1/32 финала Кубка Англии против "Эвертона". При этом у него на майке написано его имя.

Отмечается, что регламент чемпионата Англии не запрещает футболистам наносить на майки имена или прозвища. Ранее ван Дейк отмечал, что ему не нравится его фамилия.

Напомним, защитник перешел в "Ливерпуль" из "Саутгемптона". По данным СМИ, он стал самым дорогим игроком обороны в истории – "Ливерпуль" заплатил за него 75 миллионов фунтов (84,5 миллиона евро).