Ван Дейк – о трансфере: "Саутгемптон" не отпустил меня в "Ливерпуль"

Защитник "Саутгемптона" Виргил ван Дейк не разочарован тем, что во время летнего трансферного окна ему не удалось перейти в "Ливерпуль". При этом 26-летний голландец надеется, что зимой ему удастся сменить клубную прописку.

– Безусловно, я хотел перехода, чтобы сделать шаг вперед. Но "Саутгемптон" не позволил мне этого сделать, – приводит Liverpool Echo слова ван Дейка. – Я не жалею, поэтому вернулся к работе как профессионал. Посмотрим, что можно будет сделать во время зимнего трансферного окна.