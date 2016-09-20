Ван Анхолт пропустил матч с "Тоттенхэмом" из-за проблем с сердцем

Главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес сообщил, что защитник Патрик ван Анхолт пропустил матч 5-го тура чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" (0:1) из-за проблем с сердцем. Голландец первоначально был заявлен на игру в стартовом составе, но за 15 минут до стартового свистка был заменен на Джейсона Денайера.

- Патрик прошел тесты у кардиологов FA, по итогам которых нам посоветовали не задействовать его в игре с "Тоттенхэмом" до проведения дальнейших тестов, - цитирует пресс-служба клуба Мойеса. - Я был удивлен, что сообщение об этом пришло всего за полчаса до стартового свистка. Никогда в моей карьере такого еще не случалось. Тем не менее мы должны были принять правильное решение для игрока.