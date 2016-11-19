Вальтер Маццарри: "В конце матча "Лестер" сильно прессинговал"

Главный тренер "Уотфорда" Вальтер Маццарри выразил радость по поводу победы над "Лестером" (2:1) в матче чемпионата Англии. Он признал, что в конце игры боялся упустить результат.

– Мы добились победы, и я очень рад, потому что показали футбол, который я люблю, – цитирует ВВС Маццарри. – Моя команда была достаточно хороша, чтобы забить нужное количество голов. Это было нелегко, потому что нам противостоял сильный оппонент. Мы допустили ошибку в конце, поэтому в последние 15-20 минут "Лестер" много прессинговал.