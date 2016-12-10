19:18 | ФУТБОЛ — Англия

Вальтер Маццарри: "Уотфорд" показал характер и обыграл "Эвертон"

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Главный тренер "Уотфорда" Вальтер Маццарри рад победе над "Эвертоном" в матче 15-го тура чемпионата Англии (3:2). Также он отметил поддержку болельщиков и игру нападающего Стефано Окаки Чуки, который сегодня забыл первые голы за "шершней".

- Я очень рад, - цитирует BBC Маццарри. - Даже несмотря на то, что соперник забил в первой же атаке, мы показали характер и обыграли очень хорошую команду. Также хочу поблагодарить болельщиков, потому что они были невероятны. Когда мы проигрывали, они по-прежнему скандировали кричалки и гнали команду вперед. Окаке пришлось из-за травмы долго ждать своих голов, но он показал, насколько важным является для команды.

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