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Вальтер Маццарри: "Погба я бы предпочел Роберто Перейру"

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Главный тренер "Уотфорда" Вальтер Маццарри считает, что его полузащитник Роберто Перейра играет лучше, чем новичок "Манчестер Юнайтед" Поль Погба. Оба игрока минувшим летом покинули "Ювентус".

– В принципе, я люблю своих игроков, – цитирует Daily Mail Маццарри. – Перейра великолепный футболист, который может играть на любой позиции. У него множество положительных качеств. Я очень хотел его подписать. Если бы пришлось выбирать между ним и Погба, я бы выбрал Перейру. Но Погба – чемпион. Он молод, ему нужно время на адаптацию. Все сейчас для него в новинку. Но в один момент он способен перевернуть игру.

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