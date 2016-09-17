Вальтер Маццарри: "Погба я бы предпочел Роберто Перейру"

Главный тренер "Уотфорда" Вальтер Маццарри считает, что его полузащитник Роберто Перейра играет лучше, чем новичок "Манчестер Юнайтед" Поль Погба. Оба игрока минувшим летом покинули "Ювентус".

– В принципе, я люблю своих игроков, – цитирует Daily Mail Маццарри. – Перейра великолепный футболист, который может играть на любой позиции. У него множество положительных качеств. Я очень хотел его подписать. Если бы пришлось выбирать между ним и Погба, я бы выбрал Перейру. Но Погба – чемпион. Он молод, ему нужно время на адаптацию. Все сейчас для него в новинку. Но в один момент он способен перевернуть игру.