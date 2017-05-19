 Вальтер Маццарри: "Моя следующая цель - чемпионат Испании или Португалии". ФУТБОЛ - Англия. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
09:28 | ФУТБОЛ — Англия

Вальтер Маццарри: "Моя следующая цель - чемпионат Испании или Португалии"

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Главный тренер "Уотфорда" Вальтер Маццарри намекнул, что намерен взять паузу в тренерской работе на следующий сезон. Ранее "шершни" объявили об уходе специалиста по окончании сезона.

– Английский язык оказался очень сложным, – цитирует Marcadorint Маццарри. – Испанский мне выучить намного легче. В премьер-лиге я получил большой опыт, изучил английский футбол. У нас были проблемы, но свою задачу команда выполнила. Я был горд "Уотфордом", когда нас похвалил Алан Ширер.

Год был непростым и для меня, я устал. Дальнейшая моя деятельность будет зависеть от предложений. Моя следующая цель – чемпионат Испании или Португалии.

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