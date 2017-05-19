Вальтер Маццарри: "Моя следующая цель - чемпионат Испании или Португалии"

Главный тренер "Уотфорда" Вальтер Маццарри намекнул, что намерен взять паузу в тренерской работе на следующий сезон. Ранее "шершни" объявили об уходе специалиста по окончании сезона.

– Английский язык оказался очень сложным, – цитирует Marcadorint Маццарри. – Испанский мне выучить намного легче. В премьер-лиге я получил большой опыт, изучил английский футбол. У нас были проблемы, но свою задачу команда выполнила. Я был горд "Уотфордом", когда нас похвалил Алан Ширер.

Год был непростым и для меня, я устал. Дальнейшая моя деятельность будет зависеть от предложений. Моя следующая цель – чемпионат Испании или Португалии.