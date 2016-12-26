Вальтер Маццарри: "Это худшая игра за время моей работы в "Уотфорде"

Главный тренер "Уотфорда" Вальтер Маццарри доволен ничьей с "Кристал Пэлас" (1:1) в матче чемпионата Англии. Его команда по ходу встречи уступала, и соперник не смог реализовать пенальти в первом тайме.

– Я очень доволен набранным очком, – цитирует ВВС Маццарри. – Но это первая игра, которая мне не понравилась за время работы в этом клубе. За первые 15 минут игры у нас было две травмы. Вынужденные замены могут повлиять на любую команду, но даже в таких условиях мы могли сыграть лучше. Я недоволен качеством игры. Но хорошо, что набрали очко.