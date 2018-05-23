Валерий Кечинов: "В "Арсенале" у Эмери есть возможность создать команду, которая будет завоевывать титулы"

Бывший хавбек красно-белых и сборной России Валерий Кечинов считает, что Унаи Эмери, который в новом сезоне возглавит лондонский "Арсенал", в "Спартаке" не дали до конца реализовать свой талант.

- Не считаете, что для испанца это шаг назад по сравнению с "ПСЖ"? - вопрос Кечинову.

- Нет. Не всегда же после "ПСЖ" можно попасть в "Барселону". Если брать популярность, историю клуба, то, безусловно, "Арсенал" - великая команда. Поэтому это не отступление, а наоборот. У Эмери появилась возможность создать коллектив, который опять будет завоевать титул и играть красиво как раньше.

- Эмери лучше или хуже Венгера?

- У каждого есть своя изюминка, каждый хорош по-своему. Если разобраться, Венгер, по сути, ничего не выиграл, хотя "Арсенал" при нем выглядел симпатично, всегда был фаворитом и в АПЛ, и в Лиге чемпионов. А Эмери уже три раза побеждал в Лиге Европы с "Севильей".

- Выходит, топ-клубы не учитывают его неудачный опыт в России?

- Во-первых, это РФПЛ, и здесь все по-другому, чем в Европе. Во-вторых, думаю, что в "Спартаке" Эмери все-таки не дали до конца реализовать свой тренерский талант, потому что не было результата. Его быстро убрали. Если потерпели бы, возможно, он занял бы первое место со "Спартаком" и играл бы в Лиге чемпионов. Но такова специфика профессии. В "Севилье" у него получилось сразу дать результат, и он из года в год выигрывал Лигу Европы. "Спартак" - совсем другое дело. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)