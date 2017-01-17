Валенсия продлил контракт с "Манчестер Юнайтед" до 2018 года

Защитник "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба "красных дьяволов". Новое соглашение сторон рассчитано до лета 2018 года.
Эквадорец перешел в "Манчестер Юнайтед" в 2009 году из "Уигана". В текущем сезоне на счету 31-летнего футболиста 23 матча на клубном уровне во всех турнирах и две голевые передачи.
.@Anto_V25's contract at #MUFC has been extended until the summer of 2018!– Manchester United (@ManUtd) 17 января 2017 г.
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