"Валенсия" готова предложить 16 миллионов евро за Рохо

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо может сменить команду в зимнее трансферное окно, сообщает Mirror. В аргентинце заинтересована "Валенсия", которая предлагает за футболиста 16 миллионов евро.

Отмечается, что будущее игрока в "Юнайтед" неясно в связи с тем, что за 45 миллионов евро может перейти швед Виктор Линделеф из "Бенфики". 26-летний Рохо играет за английскую команду с 2014 года, куда перешел из "Спортинга". В текущем сезоне чемпионата Англии он провел 9 матчей. Ранее аргентинец выступал за "Эстудиантес" и "Спартак".