Вальдес - Каранке: "Футбол сказал мне "нет", но не ты"

Вратарь "Мидлсбро" Виктор Вальдес выразил сожаление в связи с отставкой главного тренера команды Айтора Каранки. Испанский специалист покинул клуб в связи с неудовлетворительными результатами.
– Когда футбол сказал мне "нет", ты был единственным, кто дал мне шанс вновь насладиться этой красивой игрой. Всегда буду благодарен, – написал на своей странице в "Твиттере" Вальдес.
When football said no to me, you were the only one who gave me the option to enjoy this beautiful sport Again.– Victor Valdes (@1victorvaldes) 16 марта 2017 г.
I will always be grateful ! pic.twitter.com/4wwrArEuBS