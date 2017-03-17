Вальдес - Каранке: "Футбол сказал мне "нет", но не ты"

Вратарь "Мидлсбро" Виктор Вальдес выразил сожаление в связи с отставкой главного тренера команды Айтора Каранки. Испанский специалист покинул клуб в связи с неудовлетворительными результатами.

– Когда футбол сказал мне "нет", ты был единственным, кто дал мне шанс вновь насладиться этой красивой игрой. Всегда буду благодарен, – написал на своей странице в "Твиттере" Вальдес.