08:45 | ФУТБОЛ — Англия

Вальдес - Каранке: "Футбол сказал мне "нет", но не ты"

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Вратарь "Мидлсбро" Виктор Вальдес выразил сожаление в связи с отставкой главного тренера команды Айтора Каранки. Испанский специалист покинул клуб в связи с неудовлетворительными результатами.

– Когда футбол сказал мне "нет", ты был единственным, кто дал мне шанс вновь насладиться этой красивой игрой. Всегда буду благодарен, – написал на своей странице в "Твиттере" Вальдес.

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