Вадим Васильев: "У Лемара будут шансы уйти из "Монако" в следующем году"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев отметил, что "Арсеналу" не хватило времени, чтобы приобрести Тома Лемара. По его словам, следующим летом француз сможет сменить команду.

- "Ливерпуль" был заинтересован в переходе Лемара, - приводит Sky Sports слова Васильева. - "Арсенал" был близок к завершению сделки, но для ее осуществления не хватило времени. Я очень рад, что Лемар остался с нами. Он очень важен для команды. Следующим летом что-то может и поменяется, в футболе ничего нельзя гарантировать. Но будет справедливо сказать, что у Тома будут шансы уйти в следующем году. Вряд ли в январе. Зимнее трансферное окно - не лучшее время для перестановок в команде.