Вадим Васильев: "Прогресс Фабинью показывает успешность "Монако" в раскрытии талантов"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев пожелал успехов в "Ливерпуле" полузащитнику Фабинью. Бразилец в начале этой недели перебрался в английский клуб из стана монегасков.

– Прежде всего, хотел бы пожелать всего наилучшего игроку, который, несмотря на свой юный возраст, зарекомендовал себя как пример для других на поле и вне его, благодаря исключительным техническим и человеческим качествам, – цитирует пресс-служба клуба Васильева. – Он переходит в один из самых успешных клубов через пять лет после того, как приехал в "Монако". Я горжусь его прогрессом, который еще раз подтверждает все ноу-хау нашего клуба в раскрытии молодых талантов мирового футбола.