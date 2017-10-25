В Южной Америке Кейна по ошибке назвали Гарри Поттером

Один из телеканалов в Южной Америке составил бомбардирский график нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна. При этом была использована таблица форварда, которого подписали Гарри Поттером.

В этом сезоне Кейн провел за "Тоттенхэм" 12 матчей во всех турнирах, в которых он забил 13 голов и сделал 2 результативные передачи. Англичанин является лучшим бомбардом чемпионата Англии последних двух сезонов.

Ранее появлялась информация об интересе к 24-летнему англичанину со стороны многих топ-клубов. Однако сам форвард признался, что готов всю карьеру провести в стане "шпор".