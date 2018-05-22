В Великобритании рассказали об условиях получения визы Абрамовичем

Российскому бизнесмену и владельцу "Челси" Роману Абрамовичу для получения новой британской визы, возможно, надо будет объяснить происхождение своего крупного состояния, информирует The Telegraph.

Сообщается, что у Абрамовича несколько недель назад истекла британская виза инвестора Tier 1. Вместо того, чтобы продлить уже существующую, он был вынужден подать заявление на новую, но по более жестким правилам.



Отмечается, что в 2014 и 2015 годах были введены специальные инструменты, позволяющие отказать в получении выдаче визы, если существуют основания полагать, что средства были получены незаконным путем.



По информации Guardian, проверка вряд ли была бы более строгой, если бы Абрамович подавал заявление, когда находился в Великобритании.



Напомним, 20 мая издание The Bell сообщило, что Абрамовичу отказали в продлении британской визы. Из-за этого он не смог присутствовать на финале Кубка Англии, в котором "Челси" обыграл "Манчестер Юнайтед" (1:0) 19 мая.

Абрамовичу не дают британскую визу. В чем дело?