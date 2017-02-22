В услугах Руни был заинтересован клуб Витселя

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни отказался от трансфера в "Тяньцзинь Цюаньцзянь", информирует The Sun. Ранее сообщалось, что англичанин отверг вариант с продолжением карьеры в Китае, теперь же стало известно, что в услугах 31-летнего футболиста был заинтересован клуб, возглавляемый Фабио Каннаваро. Согласно английским СМИ, в коллективе из Поднебесной футболист зарабатывал бы около одного миллиарда фунтов стерлингов в неделю.

Напомним, что этой зимой "Тяньцзинь Цюаньцзянь" приобрел у "Зенита" полузащитника Акселя Витселя.