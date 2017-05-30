В среду "Арсенал" объявит о продлении контракта с Венгером на два года

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер продлит соглашение с клубом, сообщает Mirror. Контракт с 67-летним специалистом будет рассчитан на два года. Официальное заявление будет сделано 31 мая.
В понедельник Венгер встретился с владельцем "канониров" Стэном Кронке, который поддержал французского специалиста и пообещал выделить ему средства на покупку новых игроков для победы в чемпионате Англии в сезоне-2017/18.
Венгер возглавляет лондонцев с 1996 года, в этом сезоне клуб впервые за 20 лет не попал в розыгрыш Лиги чемпионов. В последние месяцы часть болельщиков провела несколько акций протеста с требованием об отставке француза.
tryam
на радость конкурентам. команда деградирует
15:50
Москвич1985
ну что же, быть может невыход в Лигу чемпионов в этом сезоне и не худший вариант, учитывая последние результаты в этом турнире. Требуется перезагрузка. Возможно, в розыгрыше Лиге Европы Арсенал будет более успешен. Благо, пример Манчестер Юнайтед налицо.
15:47
tiho
Вечный.
15:44
Санта_Клаус
зря. Деградация налицо
15:37