15:27 | ФУТБОЛ — Англия

В среду "Арсенал" объявит о продлении контракта с Венгером на два года

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Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер продлит соглашение с клубом, сообщает Mirror. Контракт с 67-летним специалистом будет рассчитан на два года. Официальное заявление будет сделано 31 мая.

В понедельник Венгер встретился с владельцем "канониров" Стэном Кронке, который поддержал французского специалиста и пообещал выделить ему средства на покупку новых игроков для победы в чемпионате Англии в сезоне-2017/18.

Венгер возглавляет лондонцев с 1996 года, в этом сезоне клуб впервые за 20 лет не попал в розыгрыш Лиги чемпионов. В последние месяцы часть болельщиков провела несколько акций протеста с требованием об отставке француза.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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tryam

на радость конкурентам. команда деградирует

15:50

Москвич1985

ну что же, быть может невыход в Лигу чемпионов в этом сезоне и не худший вариант, учитывая последние результаты в этом турнире. Требуется перезагрузка. Возможно, в розыгрыше Лиге Европы Арсенал будет более успешен. Благо, пример Манчестер Юнайтед налицо.

15:47

tiho

Вечный.

15:44

Санта_Клаус

зря. Деградация налицо

15:37