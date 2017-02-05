В случае непопадания в Лигу чемпионов "МЮ" потеряет 85 миллионов фунтов стерлингов

"Манчестер Юнайтед", занимающий шестое место в чемпионате Англии, потеряет 85 миллионов фунтов стерлингов, если по итогам сезона не оформит путевку в Лигу чемпионов, информирует Daily Mail. В 10-летнем контракте с техническим спонсором клуба прописан пункт, согласно которому непопадание в Лигу чемпионов дважды кряду предполагает комиссию со стороны манкунианцев в размере 22,5 миллиона. В прошлом сезоне "красные дьяволы" вышли в Лигу Европы.

Кроме того, "Манчестер Юнайтед" недополучит 60 миллионов с телевизионных прав от трансляции матчей Лиги чемпионов. После 23 матчей команда Жозе Моуринью отстает от четвертой строчки на пять очков.