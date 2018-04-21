В шорт-лист "Арсенала" входят восемь тренеров

Руководство "Арсенала" рассматривает восемь кандидатов на пост главного тренера команды, утверждает BBC. По информации издания, в этот список входят пять специалистов, обладающих опытом работы на высоком уровне, а также три бывших игрока лондонцев.

К первой группе относятся находящиеся без работы Луис Энрике (экс-"Барселона"), Томас Тухель (экс-"Боруссия" Дортмунд) и Карло Анчелотти (экс-"Бавария"), а также рулевой "Ювентуса" Массимилиано Аллегри и наставник "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсман.

Вместе с тем, боссы "канониров" рассматривают возможность приглашения на пост главного тренера одного из бывших игроков команды. В эту тройку входят Микель Артета, который в настоящее время является помощником Хосепа Гвардьолы в "Манчестер Сити", экс капитан "Арсенала", главный тренер "Нью-Йорк Сити" Патрик Виейра, а также лучший бомбардир в истории лондонцев Тьерри Анри, с 2016 года входящий в тренерский штаб сборной Бельгии.

Напомним, пост главного тренера "Арсенала" станет вакантен летом 2018 года - Арсен Венгер уйдет в отставку после 22 лет у руля лондонского клуба. Под руководством французского специалиста "канониры" выиграли 17 трофеев, включая 3 титула чемпиона Англии.

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