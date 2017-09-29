В сети появились фотографии такси, в котором Агуэро попал в ДТП

В интернете появились фотографии такси, в котором нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро попал в ДТП. Автомобиль, в котором находился форвард, вез его из Амстердама в аэропорт. Водитель не справился с управлением и врезался в столб. По данным СМИ, в результате ДТП 29-летний аргентинец получил перелом ребра.

Как сообщили в английском клубе, игрок посетил столицу Голландии в свой выходной. О характере повреждений и сроках восстановления официально будет объявлено после того, как Агуэро пройдет медосмотр в Англии.