В Саутгемптоне букмекеры отдают предпочтение "Ливерпулю"

В чемпионате Англии в эти выходные проходят матчи 12-го тура премьер-лиги. В одном из них "Саутгемптон" принимает "Ливерпуль". Начало встречи – в 18:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Саутгемптон" - "Ливерпуль"

Коэффициенты Winline: П1 3,59 – Н 3,55 – П2 2,04

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 1:3. Как шутят в Англии, "красные" в субботу пожалуют к собственному клубу-донору, ведь "Саутгемптон" недавно продал нескольких игроков "Ливерпулю". Самый свежий из них – находящийся в отличной форме лучший бомбардир гостей Мане. Впрочем, то же самое можно сказать и обо всей команде Юргена Клоппа: в последних 12 встречах "Ливерпуль" одержал 10 побед и ни разу не проиграл. У "Саутгемптона" текущее состояние гораздо хуже – и это касается не только игровой формы, но и здоровья: в лазарете "святых" аж 11 футболистов! Вряд ли в такой ситуации они могут рассчитывать на успех.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Саутгемптон" - "Ливерпуль".