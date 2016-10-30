В Саутгемптоне букмекеры отдают предпочтение "Челси"

В чемпионате Англии в эти выходные проходят матчи 10-го тура премьер-лиги. В последнем из них "Саутгемптон" принимает "Челси". Начало встречи – в 19:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Саутгемптон" - "Челси"

Коэффициенты Winline: П1 3,14 – Н 3,40 – П2 2,28

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 0:0. "Синих" быстро спустили на землю – посреди недели "Челси" проиграл "Вест Хэму" в Кубке лиги, так что разгром "Манчестер Юнайтед" отошел на второй план. Но если оставить вылет за скобками, то лондонцы в потрясающей форме: 320 минут без пропущенных голов в премьер-лиге и непосредственное участие в чемпионской гонке. У "Саутгемптона" тоже сильные вратарь и защита, так что тут, судя по всему, зреет букмекерский "низ". "Святые" всего раз в последних пяти домашних матчах с "Челси" побеждали, и сейчас серия продолжится.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Саутгемптон" - "Челси".